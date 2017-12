Papai Noel Pet chega em grande estilo no Shopping Bosque dos Ipês

Natal será para a cachorrada com diversas atrações e brincadeiras - Divulgação

O "Ho Ho Ho" do Papai Noel ganhará espaço para o "Au Au Au" da cachorrada neste sábado (16), a partir das 15h no Shopping Bosque dos Ipês, o primeiro a se tornar petfriendly em Campo Grande. Para os apaixonados por cães e pelo clima natalino, o centro comercial preparou diversas atrações para os peludos se divertirem, como a chegada do Papai Noel Pet, Ceia Natalina, Concurso de Fantasia Natalina, Fotografias Pet, brincadeiras e muito mais no Parque Pet.

Dando início a programação no sábado, a partir das 15h os cachorros estarão todos no Shopping acompanhados por seus donos. Às 16h chega em grande estilo o Papai Noel Pet, um cachorro da raça Samoieda de pelagem branca que estará representando o bom velhinho todo caracterizado. Ele estará na entrada A, no 1º piso do Shopping, junto com suas renas e duendes. O cortejo terá cães de diversas raças e uma banda natalina animando os pets.

Chegando ao Parque Pet, localizada no 2º piso ao lado do Fácil o Papai Noel Pet chegará para a Ceia Natalina, preparada pela Le Gout Canin com uma mesa posta com biscoitos de sardinha, panetones, salgadinhos, arroz com frango e degustação do risoto de frango. Todos alimentos são naturais especiais para os pets.

Às 17h30 inicia o Concurso de Fantasias Pet, em que os cachorros desfilarão com suas fantasias natalinas. Serão premiados os primeiros colocados nas categorias Fantasia, Originalidade e Simpatia. Três jurados vão dar notas de 0 a 10 para cada participante do desfile, em cada quesito. As inscrições podem ser feitas no dia do evento, a partir das 15h no Parque Pet ou pelo telefone (67) 9 9644-8051, mediante a doação de um quilo de ração, de qualquer tipo. As doações vão para o Grupo Ammar-CG (Amigas de um Mundo Melhor para os Animais de Rua de Campo Grande), que resgatam cães de ruas contando com a solidariedade de pessoas envolvidas com a causa animal.

Parque Pet

O espaço é para os cães tornando o passeio uma experiência divertida e única, de forma que promova a interação do dono e pet através das atividades. O Parque Pet oferece o serviço de HourCare, que é o cuidado e interação com os cachorros enquanto os tutores realizam outras atividades no centro comercial, circuito de agility, palestras educativas, escola para cachorro, banho e tosa, fotografia pet, festa pet, encontro de raças e venda de acessórios e brinquedos com a parceria da Be Dog, Pet Móvel, Melhor Amigo Fotografia e Le Goût Canin.

Regras para pet no Shopping

Para que o seu passeio seja o mais agradável possível, na escada rolante e elevadores, é obrigatório que seu animalzinho seja levado no colo. Em caso de cães maiores, levá-lo na coleira e utilizar o elevador ou escada fixa. Os donos e o pet podem circular em toda a área do Shopping, exceto nas áreas de café, alimentação e fraldário por respeito às normas da Vigilância Sanitária. Por motivos de segurança e tranquilidade a todos os clientes, é proibido o passeio com cães de guarda.

Serviço

Chegada do Papai Noel Pet

Data: 16 de dezembro (sábado)

Horário: 15h

Local: Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.