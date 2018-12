Papai Noel entrega presentes no Natal da Pediatria do HU-UFGD

Numa sala com decoração especial, a maioria das 20 crianças internadas na Pediatria se acomodou para esperar o Papai Noel, que chegou trazendo presentes, animação e votos de um novo ano com muita saúde para os pequenos - Divulgação

Uma tarde de alegria, descontração, presentes e lanche especial. Foi assim a festa de Natal da Pediatria 2018, realizada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), nesta sexta-feira (21).

Numa sala com decoração especial, a maioria das 20 crianças internadas na Pediatria se acomodou para esperar o Papai Noel, que chegou trazendo presentes, animação e votos de um novo ano com muita saúde para os pequenos e seus acompanhantes. Depois da entrega dos presentes, um lanche especial marcou o encerramento da confraternização.

A organização do Natal da Pediatria do HU-UFGD já é uma tradição entre os colaboradores da assistência e residentes, que sempre ganha apoio entre os funcionários de outros setores do hospital, especialmente os administrativos. A festa contou ainda com o suporte da Capelania e da Associação dos Voluntários (AVHU-UFGD). Tanto os presentes entregues às crianças quanto os itens do lanche especial foram fruto de doação.