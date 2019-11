Papai Noel chega ao Norte Sul Plaza na próxima semana

O ponto de encontro será na Praça Central, em frente a um dos cenários da decoração - Foto: Divulgação/Assessoria

Está chegando o Natal...e para marcar a chegada da época mágica do ano, dia 15 de novembro, será realizada uma grande festa com atrações e diversão para esperar o Papai Noel e inaugurar a decoração de Natal do Norte Sul Plaza. A partir das 15h, serão realizadas cantatas infantis de Natal, recreação, contação de histórias, distribuição de algodão doce e pipoca e desfile pelos corredores com a banda de ajudantes do Papai Noel.

Este ano, a família toda poderá fazer uma uma foto com Snoopy e Charlie Brown. Nos dias 23 e 24 de novembro e 20 e 21 de dezembro, a partir das 17h, teremos encontro com os personagens. É tudo de graça e o atendimento será realizado por ordem de chegada. O ponto de encontro será na Praça Central, em frente a um dos cenários da decoração. Os personagens são oficiais e licenciados pela Lotus Global Marketing, detentora dos direitos da marca.