Papa/Egito: "o único fanatismo que os crentes podem ter é o da caridade"

O Papa Francisco convidou a pequena comunidade católica no Egito a ser boa e misericordiosa com seus companheiros, dizendo que o "único fanatismo que os crentes podem ter é o da caridade". O comentário do pontífice foi feito durante uma missa, neste sábado, no Air Defense Stadium, no Cairo, que recebeu mais de 15 mil fiéis no último dia de sua viagem ao país.

Na sexta-feira, ele consolou a comunidade cristã egípcia, que tem sofrido uma série de ataques de militantes do Estado Islâmico. Ele exigiu também que líderes muçulmanos renunciassem ao fanatismo religioso.

A visita do Papa foi acompanhada por um forte esquema de segurança. Entretanto, o pontífice chegou em um carro com os vidros abertos, um contraste aos helicópteros e muitos homens que faziam sua segurança.

