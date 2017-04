Papa Teodoro II cancela celebrações de Páscoa por causa do terrorismo

O papa da igreja Ortodoxa Copta Teodoro II de Alexandria disse que cancelará a maioria das celebrações da Páscoa, limitando-as a uma simples missa, na sequência dos recentes ataques è igrejas por militantes do Estado Islâmico que mataram dezenas de cristãos.

Durante o seu sermão de sexta-feira da Paixão, o papa Teodoro disse que "as celebrações de Páscoa não devem vir em um momento de oferecer condolências aos nossos mártires".

Durante as orações de Domingo de Ramos, homens-bomba atacaram duas igrejas separadas repletas de fiéis na cidade mediterrânea de Alexandria e na cidade de Tanta, no Delta do Nilo, matando 45 pessoas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários