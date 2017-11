Papa se reúne com presidente e chefe de governo de Mianmar

O papa Francisco chegou ao Palácio Presidencial de Mianmar na capital, Naypyidaw, para se reunir com o presidente do país, Htin Kyaw, e com a chefe de governo e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Francisco veio da cidade de Yangun, aonde chegou ontem para a visita à Mianmar e posteriormente a Bangladesh, e às 15h40 (horário local) partiu de carro ao complexo governamental. O local abriga todos os edifícios institucionais. A informação é da Agência EFE

Ontem (27), o pontífice se reuniu em Yangun com o chefe das Forças Armadas do país, o general Min Aung Hlaing, considerado o responsável pela ofensiva que provocou a fuga de mais de 620 mil rohingyas para Bangladesh. O papa foi recebido pelo presidente, sem a presença de Suu Kyi, na praça ao lado do Palácio Presidencial, onde foi instalado um camarote de honra no gramado, foram executados dois hinos e as delegações se apresentaram.

Mais tarde, Francisco se reunirá em particular com o presidente. Depois, a previsão é que ele se reúna na Sala Diplomática com Suu Kyi, que também é ministra de Relações Exteriores e Conselheira de Estado. Esta será a segunda vez que os dois se encontram. A primeira ocasião foi em maio no Vaticano.

Embora os conteúdos das conversas não tenham sido divulgados, o tema das minorias estará presente.

Por volta das 17h (horário local), Francisco irá de carro ao Centro Internacional de Convenções onde fará o seu primeiro discurso a autoridades, sociedade civil e corpo diplomático.