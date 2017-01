Papa se reúne com Abbas e ganha camisa palestina de futebol

O papa Francisco se reuniu neste sábado (14) com o líder palestino, Mahmoud Abbas, e pediu esforços para uma retomada das negociações diretas de paz no Oriente Médio. O Pontífice também foi presentado com uma camiseta de futebol palestina. De acordo com a Santa Sé, o encontro no Vaticano durou 23 minutos, durante os quais o Papa expressou sua "esperança de que possam ser retomadas as negociações diretas entre as partes para se chegar ao fim da violência, causa inaceitável de sofrimento da população civil".

"Espero que, com o apoio da comunidade internacional, sejam tomadas medidas que favoreçam a confiança mútua e contribuam para criar um clima que permita decisões valentes em favor da paz", disse o Papa, segundo a Santa Sé. O Vaticano também informou que o Papa e Abbas destacaram "as boas relações" entre a Santa Sé e a Palestina, seladas pelo acordo de 2015 que versou as atividades da Igreja no território.

Durante o encontro, que foi acompanhado por uma comitiva, um jovem palestino presentou Francisco com um uniforme de futebol com as cores da Palestina e falou sobre o San Lorenzo, time preferido do Papa, originário da Argentina. "Encontrei-me com Sua Santidade. O Vaticano reconheceu completamente a Palestina como Estado independente. Espero que outros países tomem a Santa Sé como exemplo", disse Abbas, logo após a reunião.

Abbas também deu a Francisco uma pedra do calvário, um documentário sobre a reconstrução da Basílica da Natividade em livro sobre as relações entre Santa Sé e Palestina. Francisco retribuiu com uma medalha do Ano do Jubileu e cópias em árabe das encíclicas "Amoris Laetitia" e "Laudato Síi".

Abbas está em Roma para inaugurar a embaixada Palestina no Vaticano. A Santa Sé reconheceu os territórios palestinos como Estado soberano em fevereiro de 2013. Mas, somente em 2015, entrou em vigor o primeiro acordo histórico das atividades da Igreja Católica na Palestina.

