Papa pede que italianos ajudem pessoas que vivem nas ruas

Durante o Angelus desse domingo (8), o papa Francisco pediu que as pessoas ajudem os moradores de rua e os mais necessitados a enfrentar a intensa onda de frio que atinge a Itália. A informação é da Agência Ansa.

"Nestes dias de tanto frio, penso e convido a todos a pensar nas pessoas que vivem pelas ruas, atingidas pelo frio e tantas vezes pela indiferença. Infelizmente, algumas não conseguiram. Mas, vamos rezar por eles e pedimos ao Senhor para esquentar os corações para poder ajudá-los", disse aos fiéis.

A referência do pontífice tem a ver com o fato de quatro pessoas terem morrido de hipotermia desde sexta-feira (6), sendo que três eram moradores de rua. O papa determinou que os dormitórios para os moradores de rua do Vaticano fiquem abertos 24 horas e que, para aqueles que não quiserem ir ao local, sejam distribuídos sacos de dormir que aguentam até -20ºC de temperatura.

Além disso, a Esmolaria do Vaticano está colocando à disposição seus carros para que os sem-teto durmam neles durante a noite e reforçou as atividades que distribuem comida para os moradores de rua durante a madrugada.

Hoje, as fortes nevascas perderam intensidade, mas o frio glacial continua. De Norte a Sul, os termômetros estão negativos: -12ºC em Belluno, -9ºC em Údine, -10ºC em Áquila, -7ºC em Florença e -6ºC em Pescara. Já em Nápoles, no Sul do país, a temperatura atingiu -6º C, sendo a menor em mais de 60 anos.

