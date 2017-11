Papa nomeia arcebispo de Brasília como relator geral do Sínodo de 2018

O papa Francisco nomeou como relator geral do Sínodo dos Bispos, que será realizado no próximo ano no Vaticano, o arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Sérgio da Rocha. Informação da EFE.

Além disso, o Vaticano anunciou hoje que o pontífice nomeou como secretários especiais desse Sínodo Ordinário - que acontecerá entre os dias 3 e 28 de outubro de 2018 - os sacerdotes Giacomo Costa e Rossano Sala.

A figura do relator geral tem um papel de mediador, sendo responsável por introduzir e sintetizar os assuntos expostos pelos bispos durante a reunião do Sínodo.

O Sínodo dos Bispos de 2018 se ocupará dos problemas dos jovens e buscará adequar sua linguagem e o uso das novas tecnologias para se aproximar deles, segundo seu documento preparatório divulgado em janeiro deste ano.

Para planejar os temas também foi elaborado o tradicional documento preparativo e um questionário que foi enviado aos Sínodos dos Bispos e aos Conselhos dos Hierarcas das Igrejas Orientais Católicas, às Conferências Episcopais, aos Dicastérios da Cúria Romana e à União de Superiores Gerais.

No último mês de outubro, o papa anunciou que entre os próximos dias 19 e 24 de março haverá uma reunião de preparação do Sínodo da qual poderão participar jovens de todo o mundo, não apenas católicos, mas também de outras confissões e não crentes.

O Vaticano lançou ainda um site com um questionário para jovens de todo o mundo, de entre 16 e 29 anos, para conhecer melhor a juventude e suas questões para preparar o Sínodo.

O questionário consta de 40 perguntas relativas a experiências pessoais, à relação com a religião, às expectativas de futuro, de trabalho e para criar uma família, à relação com pais e outras figuras, e um amplo setor dedicado às novas comunicações e redes sociais.

Nesse questionário não há perguntas sobre o consumo de drogas ou a vida sexual dos jovens.

