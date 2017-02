Papa Francisco se torna o primeiro a visitar uma igreja anglicana em Roma

O papa Francisco se tornou o primeiro pontífice a visitar uma igreja anglicana em Roma. O papa e um bispo anglicano oraram lado a lado na tarde de domingo na Igreja de Todos os Santos no centro de Roma.

O bispo Robert Innes deu boas vindas a Francisco ao elogiar o líder da Igreja Católica por sua solidariedade com refugiados e imigrantes.

Anglicanos se separaram do catolicismo em 1534, quando o rei da Inglaterra Henrique VIII teve negada a anulação de um casamento. Ambas as igrejas estão se aproximando apesar de obstáculos.

Francisco em sua homilia reconheceu que anglicanos e católicos "viam uns aos outros com suspeita e hostilidade" em séculos passados. Ele encorajou pessoas de ambas as crenças a serem "mais libertas de seus respectivos preconceitos do passado".

O papa não fez referência a grandes divergências teológicas, incluindo as práticas anglicanas de ordenar mulheres e permitir bispos abertamente homossexuais. Fonte: Associated Press.

