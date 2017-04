Papa Francisco fala da própria morte em discurso para jovens

O papa Francisco pediu para que os jovens liderem o futuro da igreja, em um discurso realizado hoje, no Vaticano, mesmo que tenha manifestado dúvidas de que esteja vivo para ver.

O pontífice de 80 anos falou da própria mortalidade duas vezes num espaço de poucos minutos, enquanto se dirigia a jovens que participarão do festival católico do Dia Mundial da Juventude, a ser sediado no Panamá, em 2019.

"Não sei se serei eu, mas o papa estará no Panamá!", disse Francisco. Antes disso, ele tirou suspiros do público quando disse que "na minha idade, nós (pessoas idosas) estamos prestes a morrer".

Sentido a reação do público, ele disse: "quem garante a vida? Ninguém. Na sua idade, vocês tem todo o futuro pela frente". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários