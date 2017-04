Papa Francisco condena ataques terroristas a igrejas no Egito

O papa Francisco condenou hoje (9) os dois atentados a bomba ordenados pelo grupo terrorista Estado Islâmico contra duas igrejas coptas (vertente do cristianismo) no Egito. Durante a missa do Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa manifestou seu pesar pelas vítimas.

“Rezo pelos mortos e feridos. Estou próximo aos familiares e a toda comunidade. Que o Senhor converta o coração das pessoas que semeiam terror, violência e morte e também o coração daqueles que fazem e traficam armas”, clamou o pontífice.

De acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades locais, pelo menos 36 pessoas morreram e 74 ficaram feridas após as duas explosões, que ocorreram nas cidades de Tanta e Alexandria. As bombas foram detonadas durante a celebração de missas em comemoração ao Domingo de Ramos, ocasião que marca o início da Semana Santa.

Após a confirmação das primeiras mortes, o Estado Islâmico confirmou, por meio de comunicado enviado a simpatizantes e divulgado pelas redes sociais, ter ordenado os ataques.

*Com informações da Rádio Vaticano

