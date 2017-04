Papa Francisco condena ataque à bomba em igreja copta no Egito

O Papa Francisco condenou um ataque a bomba contra uma igreja copta no Egito durante as celebrações do Domingo de Ramos, poucas semanas antes de sua visita ao Cairo. O ataque na cidade egípcia de Tanta matou 25 pessoas e feriu outras 71, de acordo com autoridades do governo egípcio.

O pontífice expressou "profundas condolências" ao papa Tawadros II, patriarca da Igreja copta, à Igreja copta e a "toda a querida nação egípcia" e disse que está rezando pelos mortos e feridos no ataque ocorrido horas antes, quando o próprio Papa Francisco estava celebrando o Domingo de Ramos na Praça de São Pedro.

O pontífice pediu a Deus que "converta os corações dos que espalham terror, violência e morte e também os corações daqueles que produzem e traficam armas". As observações do Papa sobre o ataque foram feitas depois de ele lembrar as vítimas do ataque de Estocolmo na sexta-feira.

As celebrações do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro foram realizadas sob forte esquema de segurança, com ruas em torno da praça bloqueadas para tráfego e revistas dos fiéis que entravam no local.

Em sua homilia, o Papa lembrou o sofrimento no mundo de hoje, citando aqueles que "sofrem com trabalho escravo, tragédias familiares, doenças... Eles sofrem com guerras e terrorismo, de interesses armados e prontos para atacar". Depois de sua tradicional bênção de domingo, o Papa circulou pela praça no papamóvel para cumprimentar os fiéis. Fonte: Associated Press.

