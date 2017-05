Papa afirma que não tentará convencer Trump a minimizar políticas de imigração

O Papa Francisco afirmou que não tentará convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suavizar suas políticas de imigração, mas deseja encontrar um acordo comum e trabalhar pela paz. O Papa e Trump têm uma reunião marcada no dia 24 de maio.

Em conversa com a imprensa dentro avião, após viagem a Portugal, o Papa Francisco disse que proselitismo não é seu estilo, na política ou religião, e que dirá o que pensa sinceramente para Trump e escutará o que o ele tem a dizer.

O pontífice já declarou anteriormente que construir muros para afastar imigrantes "não é cristão". Em resposta, Trump já falou que é "vergonhoso" o papa questionar sua fé.

Neste sábado, o Papa canonizou os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto em missa campal na praça do Santuário de Fátima, na comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora do Rosário, em 13 de maio de 1917. Fonte: Associated Press.

