Pantanal mantém título da Unesco de Reserva da Biosfera

O Pantanal manteve o reconhecimento internacional e o título ‘Reserva da Biosfera’, concedido em 2000 pela Unesco, e contará com cerca de 80 ações emergências cujo objetivo principal é promover a conservação e desenvolvimento sustentável do território. Com um importante papel na articulação das ações que visavam a manutenção do reconhecimento internacional, o reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa reconhece os desafios impostos pelo plano de ação mas acredita ele será executado com sucesso. “É uma grande vitória para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que têm no Pantanal seus maiores patrimônios”, afirmou o reitor.

O anúncio da manutenção do título internacional foi dado pelo Comitê Executivo da Reserva da Biosfera do Pantanal, formado por representantes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, durante um evento realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (INAU) da Universidade Federal de Mato Grosso.

