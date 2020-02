Pantanal de Coxim vai receber jipeiros de todo o Brasil no carnaval

Os jipeiros partem para o Pantanal do Paiaguás, aonde passarão cinco dias desbravando uma das regiões mais inóspitas do Estado - Foto: Divulgação/Assessoria

Em sua nona edição, a TPC (Trilha Pantanal Coxim) mais uma vez estará recebendo jipeiros de 14 estados do Brasil, que irão enfrentar os desafios de atravessar vazantes e atoleiros e curtir as belas paisagens do Pantanal do Paiaguás, no noroeste de Mato Grosso do Sul.

A festa começa na próxima quinta-feira (20), na Praça da Antiga Concha Acústica, em Coxim, onde haverá um receptivo aos participantes, aberto ao público em geral, com shows musicais da banda Muchileiros e dos pratas da casa Baffo de Onça e Dai Vaz. No local haverá exposição dos veículos off road, praça de alimentação e parquinho para as crianças.

Na manhã seguinte, os jipeiros partem para o Pantanal do Paiaguás, aonde passarão cinco dias desbravando uma das regiões mais inóspitas do Estado, sob olhares atentos de tuiuius, cervos-do-pantanal e de grandes felinos como a onça-parda e a onça-pintada.

O organizador do evento, Aristol Cotini, explica que todo o trajeto tem cerca de 500 quilômetros e é demarcado previamente, com consenso dos proprietários rurais: "Teremos um ponto de acampamento, que é um pouso boiadeiro fixo, assim a logística fica mais eficiente para os participantes aproveitarem o dia e encarar atoleiros e se divertirem. O trajeto é feito em corredores de gado, sem atravessar campos de pastagens nem áreas de preservação".

Comerciantes animados

O setor empresarial de Coxim aguarda ansioso a chegada dos turistas, haja vista que nesta época a pesca está suspensa devido à piracema e este evento surge como alternativa, criando um fluxo de turistas numa época em que tradicionalmente não há.

O empresário Mario Marsaro, do ramo de comércio de combustíveis e serviços, diz que o evento é muito positivo não só para os comerciantes: "Esse pessoal não compra só combustível, eles compram em mercados, lojas de conveniência, restaurantes, e além de tudo, divulgam nossa região para todo o Brasil e também para os países de origem".

Para o prefeito de Coxim, Aluizio São José, o evento merece apoio da Prefeitura por gerar um fluxo turístico que não havia: "É um nicho diferenciado, um público de alto poder de consumo, que faz girar a economia por meio de hotéis, postos de combustíveis, restaurantes, supermercados, e isso é muito benéfico para o município e para os setores envolvidos".

"O Pantanal é uma região requisitada por muitas pessoas. E além disso, os participantes conhecerão um pouco de nossa cidade, nossa cultura e nossa história, e a população também pode interagir com esses turistas no receptivo, promove intercâmbio de experiências. Precisamos de mais iniciativas como estas para trazer diferentes tipos de turistas à nossa região, que acabam divulgando nossas potencialidades voluntariamente nas redes sociais e atraindo mais fluxo", finalizou o prefeito.