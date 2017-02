A Panex, fabricante de panelas no ABC paulista, informou na quinta-feira, 16, ao Sindicato dos Metalúrgicos local que vai transferir toda a produção para sua unidade de Itatiaia (RJ). O encerramento da operação ocorrerá até dezembro e cerca de 250 funcionários serão demitidos. A Panex pertence ao grupo francês SEB, dono da Arno (cuja fábrica de São Paulo também foi fechada), Clock e Rochedo, entre outras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

