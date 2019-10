Palhaço uruguaio traz espetáculo “H2oBoom” para a 15ª edição do Festival América do Sul

Campo Grande (MS) – Esbanjando criatividade entre balões, água e explosões, o espetáculo “H2oBoom” vem direto do Uruguai para se apresentar pela primeira vez no Festival América do Sul Pantanal, em Corumbá. Estreia na sexta-feira (15.11), às 15h30, na Tenda Rio Paraguai (no Porto Geral) e depois no sábado (16.11), às 17h, na Praça da Independência.

O criador e intérprete uruguaio Mauro Cosenza traz para cena o personagem “El Gran Enano”, um palhaço excêntrico, elétrico e realista, vagando sua mente entre o empírico e o delírio. A direção é de Victor Avalos, artista argentino que já esteve em Mato Grosso do Sul interpretando o famoso Palhaço Tomate.

Mostrando maestria na pesquisa de manipulação de balões e objetos, o palhaço utiliza movimentos do teatro e técnicas de malabarismo para a construção poético-visual do espetáculo, cujas provocações rompem a linha que separa o artista da plateia, possibilitando todos a entrar em seu jogo de cena.

A peça se inicia em tom poético quando balões e mais balões vão aparecendo para compor as cenas e dar vida ao cenário. El Gran Enano, um palhaço excêntrico e habilidoso, realiza com cada balão um estouro, usando bolas de ping-pong, mágica, água e diversas engenhocas que sempre terminam em explosões, gerando um jogo interativo em que artista e plateia conduzem todo o clima do espetáculo.

Com duração de 55 minutos e classificação livre, “H2oBoom” já passou pelos conceituados festivais como 48éme de Rue Festival – Mende, França, Festival de Circo El Glob , Manizales – Colômbia, Festival Internacional dos artistas de rua em Allwetterzoo, Munster – Alemanha, 7º Encontro de Palhaços em Todo Lugar – Ribeirão Preto – Brasil, Satyrianas – São Paulo – Brasil, 17ª e 18ª Convenção de Brasileira Malabarismo e Circo entre outros.

O artista – Atuando como palhaço desde 2007 com o personagem El Gran Enano, Mauro Cosenza, artista independente, teve sua formação de base na escola de circo em Trivenchi, na Argentina, onde estudou dança, palhaçaria, teatro e malabarismo.

Morou na França e Itália, o que lhe possibilitou um estudo empírico sobre a malabarismo contemporâneo, sua paixão. Circulou por 24 países com dois espetáculos: “ Momentos de Libertad” e sua mais nova obra “ H2oBoom”, criação única baseada na sua pesquisa de linguagem e experimentação cênica com balões e engenhocas.

Ficha técnica: Interprete Criador: Mauro Cosenza; Direção: Victor Avalos (Palhaço Tomate); Produção Musical: Mauro Cosenza e Fideo Al Joba (Protestango); Sonoplastia: Gisele Tress; Iluminação: Rodolfo Giovanetti (Dodo); Figurinos: Mauro Cosenza e Bernardo Ouro Preto; Composição Cénica: Bernardo Ouro Preto e Mauro Cosenza; Produção Executiva: Gisele Tressi.

Alexander Onça, Fundação de Cultura de MS

Foto: Ricardo Avellar