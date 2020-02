Palestras sobre Federalismo Brasileiro serão realizadas em março

A Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) abriu inscrições para o “Ciclo de Palestras: Perspectivas Contemporâneas do Federalismo Brasileiro” que será realizado no dia 6 de março, no formato presencial, no auditório da Escola Superior de Advocacia (ESA), da OAB/MS localizada na avenida Mato Grosso, 4.700 Carandá Bosque, em Campo Grande.

Os interessados podem se inscrever a partir pelo endereço eletrônico www.cursos.ms.gov.br/Esap . Para o evento são oferecidas 150 vagas.

O público-alvo é procuradores do Estado, advogados públicos da União, procuradores Federais, Municipais, de Entidades Públicas, assessores jurídicos, advogados e comunidade acadêmica do último ano do curso de Direito das Universidades de Mato Grosso do Sul.

Os palestrantes convidados são o doutor e procurador do Estado de Minas Gerais, Onofre Alves Batista Júnior e o mestre e procurador do Estado do Pará, Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior.

Para atuar como mediador estará presente o procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor Ulisses Schwarz Viana, em razão de sua atuação na presidência da Câmara Técnica do Colégio Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg) e na Comissão Especial de Defesa da Federação na OAB Nacional.

A abertura do evento está prevista para às 9 hora e o término ao meio-dia.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)