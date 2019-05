Palestras e blitz educativas estão na programação do Maio Amarelo

Campo Grande (MS) – As atividades educativas do Maio Amarelo já tiveram início no Estado e em todo o País. Com o tema, “No Trânsito, o Sentido é a Vida”, o Detran/MS realizará palestras e blitz educativas durante todo o mês para público de diversas idades.

O lançamento oficial da Campanha acontece na próxima terça-feira, dia 07 e envolve Gabinete de Gestão Integrada no Trânsito (GGIT) do qual fazem parte, além do Detran-MS, a Agetran e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul (BPMTran).

A diretora de educação para o trânsito do Detran/MS, Elijane Coelho explica que o objetivo é promover a reflexão sobre a atitude que cada um tem no trânsito.

Elijane Coelho detalhou a programação.

Os primeiros a receberem as atividades desenvolvidas pela Campanha foram os idosos do Cras da Vila Popular, com orientações práticas sobre os cuidados no trânsito, tanto com relação a motoristas como para pedestres.

Estudantes das escolas da rede particular e pública, em Campo Grande e no interior, também são público alvo da Campanha. Equipe de Fiscalização do Detran-MS e os gestores de educação estarão realizando ações aos domingos no Parque dos Poderes, a partir do dia 11 de maio, sempre no horário das 7h às 13h.

O Maio Amarelo será finalizado no dia 29, com a realização do Workshop Crimes de Trânsito, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), voltado para profissionais da área e acadêmicos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)