Palestra sobre terras indígenas acontece nesta quarta na OAB/MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebe nesta quarta-feira, às 19 horas, a advogada Luana Ruiz, para a palestra ´Terras indígenas’ do Curso de Extensão em Direito do Agronegócio.



O curso é promovido pela Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio (CAAA), presidida pelo advogado Marcos Sborowski Pollon.



O evento é organizado pela OAB/MS, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS).



Com término previsto para maio, o curso acontece nas quartas e quintas-feiras das 19 às 22 horas na sala da ESA/MS, que fica no prédio da OAB/MS, localizado na Avenida Mato Grosso, 4.700 – Carandá Bosque.

