A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS), promove nesta quinta-feira (17), a partir das 18h no auditório da Seccional, ciclo de palestras com eixo-temático em Direito Constitucional.

O evento é organizado pela Comissão de Defesa da República, da Democracia e Reforma Política da OAB/MS, juntamente com a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que será repassado às famílias carentes cujos integrantes façam tratamento no Instituto Sangue Bom.

Os palestrantes convidados são a Juíza Federal, Raquel Domingues do Amaral, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul, Flávio Garcia Cabral, Doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

