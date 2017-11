Palestra “O Novo Estatuto para Adoção” acontece dia 22 na OAB

- Ilustração

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) junto da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realizam, no dia 22 (quarta-feira) a Palestra “Entenda a PLS 394/2017 – O Novo Estatuto para Adoção”.

O objetivo do evento é oportunizar aos participantes o entendimento das mudanças propostas pela lei e o que muda com a sua aprovação.

Mestre em Direito Penal pela UEL – Universidade Estadual de Londrina, o advogado Fernando Moreira Freitas da Silva será o palestrante da vez.

A palestra terá entrada gratuita e será realizada no Plenário da OAB/MS, às 19 horas. Para participar, o interessado deve fazer a inscrião no site da ESA/MS.

Vale ressaltar que no mesmo dia irá acontecer a cerimônia de posse da nova diretoria (Biênio 2018/2019) do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Mato Grosso do Sul – IBDFAM. Segundo nota oficial do atual presidente (biênio 2016/2017), Bruno Romero, a nova diretoria ficou da seguinte forma: Presidente: Líbera Coppetti de Moura Pereira; Vice-Presidente: Ana Maria Medeiros Navarro Santos; 1º Secretário: Airton Rodrigues de Souza Junior; 2ª Secretária: Raquel Icassati Almirão; 1ª Tesoureira: Priscila Arraes Reino e 2ª Tesoureira: Ana Cristina Palhano Canavarros Romero.

O Plenário da OAB fica na Avenida Mato Grosso,nº 4.700 – Carandá Bosque. Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.