Palestra nesta sexta-feira abordará demonstrações contábeis aplicadas ao setor público

O objetivo do curso é apresentar os principais aspectos relacionados às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, bem como suas regras de integridade e notas explicativas - Divulgação

A Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza nesta sexta-feira, 23/02, a palestra “Entendendo as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público”. O evento direcionado aos servidores e jurisdicionados será no Plenário Conselheira Celina Martins Jallad do TCE-MS, e terá início às 8h, com encerramento previsto às 16h.



O objetivo do curso é apresentar os principais aspectos relacionados às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, bem como suas regras de integridade e notas explicativas. A palestra será proferida pelo Assessor de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Feijó da Silva.



Inscrição, clique aqui



CURRÍCULO

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília UNB, com pós-graduação em Contabilidade e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, o instrutor também é Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Coordenou a integração do Tesouro Nacional aos mecanismos do Sistema de Pagamentos Brasileiro. É Coordenador dos Cursos de Siafi, Siafi-Gerencial, Administração Orçamentária e Financeira e Suprimento de Fundos na Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP). É autor do livro “Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, e co-autor dos livros "Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal - Vol. 1 - Administração Orçamentária e Financeira"; "Curso de Siafi: Uma Abordagem Prática da Execução Orçamentária e Financeira - Vol. 1 - Execução Orçamentária e Financeira"; "Curso de Siafi: Uma Abordagem Prática da Execução Orçamentária e Financeira - Vol. 2 - Suprimento de Fundos", todos publicados pela Editora Gestão Pública. Foi membro do Grupo Assessor do Conselho Federal de Contabilidade.