Palestra leva consciência a internas de São Gabriel sobre combate ao câncer de mama e colo de útero

São Gabriel do Oeste (MS) – A importância dos exames preventivos e de mamografias foi tema da palestra ministrada às reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste (EPFSGO). As ações de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce fazem parte das atividades da campanha Outubro Rosa.

A iniciativa integra parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Secretaria de Saúde do município. Ao todo, 20 internas receberam as orientações e esclareceram dúvidas com a médica Kalynka Silvia Higino e a estudante de Direito, Noeli dos Santos Melo.

Durante a exposição do assunto, também foi demonstrada a maneira correta de realizar o autoexame da mama, sendo uma forma das reeducandas conhecerem o próprio corpo, o que incentiva a se cuidarem ainda mais contra o câncer de mama.

Para a diretora do presídio em substituição, Luzimar Neiva de Oliveira, essa palestra é de extrema importância, já que conscientiza as mulheres em situação de prisão sobre os riscos e principalmente à prevenção da doença.

Segundo o diretor-presidente da Agepen em exercício, Pedro Carrilho de Arantes, priorizar a promoção da saúde dentro dos estabelecimentos penais reflete na autoestima dos custodiados. “Realizamos diversas parcerias com instituições e órgãos públicos para desenvolver ações de saúde preventiva, além disso, temos ampliado os atendimentos médicos dentro das unidades penais”, ressalta o dirigente.

Texto e foto: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)