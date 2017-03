Palestra gratuita no Senac aborda desafios das áreas de arquitetura, design e engenharia na Capital

No dia 04 de abril Campo Grande recebe a palestra gratuita “Arquitetura, Design e Engenharia: tudo junto e misturado”, com o engenheiro civil Marcelo Libeskind, profissional reconhecido internacionalmente. O evento será realizado na unidade do Senac Campo Grande e marca o início do projeto voltado para a qualificação profissional nessas áreas.



Com dezenas de obras executadas no Brasil, EUA e Israel, Marcelo Libeskind mora em Campo Grande desde janeiro de 2014. Ele colaborou na última edição da Casa Cor MS, criando algumas instalações e móveis especiais. Com grande expertise e cases de sucesso nas áreas de design, arquitetura e engenharia, Libeskind vai compartilhar suas experiências no encontro.



“Será um bate papo sobre como essas três especialidades - Arquitetura, Design e Engenharia – podem e devem atuar em conjunto. Tenho mais de 35 anos de experiência no mercado e percebo as dificuldades que nós, profissionais, temos de trabalhar juntos. Falta um entendimento maior da atuação do outro e consequentemente um respeito maior, e nas palestras quero compartilhar dessas experiências e falar um pouco do mercado no exterior, a forma como se trabalha lá fora. Precisamos ter um diferencial no mercado, pensar mais completo, ter iniciativas”, explica.



Atento a essas necessidades e transformações do mercado, o Senac MS preparou um projeto com foco na atualização profissional nas áreas de arquitetura, design e engenharia, voltado para profissionais da área e acadêmicos. O programa, que vai oferecer ao longo do ano cursos específicos, está dividido em três grandes áreas, arquitetura de varejo, interiores e projetos.



Entre os cursos que serão ofertados durante o ano estão o Vitrinismo para Varejo, Composição de Cor para Ambientes Internos, Projetos de Móveis Planejados, Desenho Arquitetônico, Técnica de Croquis na Arquitetura, Revit Architecture, Autocad 2D, entre outros.



O diretor do Senac MS, Vitor Mello, explica que o projeto tem como objetivo contextualizar e qualificar os profissionais que já atuam na área, apresentando um aperfeiçoamento rápido, objetivo e de qualidade, de forma a agregar na formação recebida nas faculdades. “O setor da construção civil no Estado foi um dos menos impactados com a crise e recessão econômica do País e isso demonstra que o mercado está em plena atividade, e que necessita de profissionais atualizados e preparados para atender a esse nicho de mercado que só tem a crescer”, afirma.



Palestra – A palestra será realizada no dia 04 de abril, às 18h30, no Senac Campo Grande, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, em frente ao Horto Florestal. As inscrições devem ser feitas pelo site:

http://www.ms.senac.br/site/cursos/detalhe/3076/Arquitetura_Design_e_Engenharia_tudo_junto_e_misturado.



Mais informações pelo telefone (67) 3312-6260.



