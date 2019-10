Palestra gratuita ensina a separar as contas pessoais das contas do negócio na capital

O foco é mostrar que a organização das finanças pessoais e do negócio ajuda na sustentabilidade da empresa - Foto: Divulgação

Quando o assunto é dinheiro em caixa, separar o que é da empresa e do empresário faz toda a diferença para o sucesso do negócio. Pensando nisso, o Sebrae/MS realiza na segunda-feira (21), a palestra gratuita “Separando as Contas Pessoais das Contas do meu Negócio”, das 14h às 15h, na Rua Marques De Leão, 1214.



Misturar as contas próprias e da família (carro, casa, supermercado, faculdade, escola das crianças, etc.) com as despesas da empresa é uma prática fatal, especialmente nos pequenos negócios. O foco é mostrar que a organização das finanças pessoais e do negócio ajuda na sustentabilidade da empresa.



Com esse conhecimento, disciplina e organização, o empresário poderá controlar melhor seus gastos pessoais para adequá-los à realidade do seu negócio, já que muitos empresários chegam à falência por gastarem com despesas próprias muito mais do que poderiam retirar mensalmente da empresa.



O conteúdo abrange temas como: Como fazer um diagnóstico básico financeiro; Quem é o dono do dinheiro que está no caixa da empresa?; Dicas para cobrir os pagamentos do mês; Definindo adequadamente suas retiradas; Estabelecendo reservas mensais; Na prática: Separando as contas pessoais das contas da empresa.



A palestra é voltada para candidatos a empresários, microempreendedor Individual e microempresa. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.