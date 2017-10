Palestra alerta mulheres sobre a prevenção do câncer de mama

Com objetivo de prevenir as Mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, a Fundação Social do Trabalho – Funsat, por meio do setor de Serviço Social realizou nesta sexta-feira (20), a palestra “câncer de mama, o que as mulheres precisam saber”.

De acordo com o médico Dr Juatel Becker, é importante o autoexame, a mulher precisa estar atenta ao seu corpo e identificar as mudanças que ocorrem. “Este exame ajuda a detectar o câncer antes do aparecimento dos sintomas. Todas as mulheres precisam ficar atentas ao surgimento de nódulos nos seios, pois, a maior parte das mulheres descobrem através do autoexame o câncer”, destacou.

Mais de sessenta mulheres inscritas no Proinc participaram da palestra e outras palestras serão ministradas na Funsat conforme explica o diretor-presidente Cleiton Franco. “O trabalho da Funsat no Programa de Inclusão Profissional (Proinc), é qualificar oferecendo instrução às pessoas inscritas no programa de trabalho. Vamos oferecer mais palestras, temos 1.600 pessoas inscritas no programa. Nossa intenção é que vocês sejam multiplicadores dos assuntos abordados nas palestras”, pontuou Cleiton.

A vice-prefeita Adriane Lopes, assistiu toda a palestra do Dr Juatel Becker, e frisou a importância do autoexame e orientou sobre os atendimentos da carreta do hospital de Barretos em Campo Grande. “Acho de grande importância o autoexame, não vamos esperar a doença chegar, vamos nos prevenir, acompanhem o atendimento da carreta do Hospital de Barretos é gratuito e todas as mulheres podem procurar”, finaliza Adriane Lopes.

Serviço – O atendimento da Carreta do Hospital de Barretos é realizado Avenida Vereador Thyrson de Almeida, 3115 Bairro Aero Rancho – Campo Grande – MS.