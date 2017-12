Palestinos se mostram contra mudança de embaixada dos EUA para Jerusalém

Os palestinos rejeitaram uma possível mudança da embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém e advertiram que o movimento teria sérias implicações para os esforços de paz liderados por Washington.

O porta-voz do líder Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeneh, disse nesta terça-feira que mudar a embaixada seria "inaceitável" para os palestinos. "Se isso acontecer, as coisas ficarão ainda mais complicadas. Essa ação colocará um obstáculo ao processo de paz. Talvez seja o fim do processo de paz", afirmou. Para o porta-voz, os EUA deveriam "voltar atrás" se quiserem avançar nos esforços de paz entre israelenses e palestinos.

Abu Rdeneh falou com repórteres logo após o presidente americano, Donald Trump, ter conversado com Abbas por telefone para discutir sua intenção de mudar a embaixada. Ainda não está claro quando tal movimento aconteceria. Fonte: Associated Press.