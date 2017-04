Palestino ataca com faca mulher israelense em Jerusalém

Um palestino atacou a facadas nesta sexta-feira uma mulher israelense em Jerusalém, ferindo-a gravemente antes de ser preso no local, segundo a polícia. A vítima, uma mulher de cerca de 20 anos, viajava em um bonde rápido perto da Cidade Velha de Jerusalém no momento do ataque, disse a porta-voz policial Luba Samri. A áreas estava cheia de cristão que celebram a Sexta-Feira Santa e também de pessoas que celebram a Páscoa judaica.

Desde setembro de 2015, 42 israelenses e dois americanos que estavam em visita foram mortos por palestinos, a maioria em ataques com arma branca, atropelamentos ou disparos. As forças israelenses mataram pelo menos 243 palestinos nesse período, a maioria identificados como agressores pelas autoridades israelenses.

Israel atribui a violência a uma campanha de incitação palestina, enquanto os palestinos dizem que isso se deve à frustração diante de décadas de controle israelense sobre território que eles reivindicam para formar um Estado independente. Fonte: Associated Press.

