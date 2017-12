Palestina chama de volta representante nos Estados Unidos para consultas

O ministro das Relações Exteriores palestino disse que o enviado do estado a Washington foi chamado temporariamente para consultas sobre o futuro das relações com os Estados Unidos.

A mudança ocorre depois que o presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, o que desencadeou diversos protestos e levou os palestinos a rejeitar Washington como um intermediário da paz no Oriente Médio, um papel que desempenha há décadas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Riad Malki, disse neste domingo que o objetivo é "tomar as decisões necessárias para a liderança palestina no próximo período sobre nossas relações com os EUA". Ele diz que o enviado deve retornar para "seu trabalho normal" depois das discussões.

A decisão de Trump provocou uma ruptura para a política externa dos Estados Unidos praticada por décadas, e rejeitou um consenso internacional de que o destino de Jerusalém deveria ser determinado via negociações. Fonte: Associated Press.