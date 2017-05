Palco Giratório do Sesc realiza duas oficinas gratuitas nos dias 20 e 22

Nos próximos dias, além dos espetáculos, o Palco Giratório traz a Campo Grande oficinas de criação. As oficinas acontecem no sábado (20) e na segunda-feira (22). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Sesc Morada dos Baís.

No dia 20, às 14h, no Teatro Prosa do Sesc Horto, será realizada a Aula Espetáculo com Hugo Possolo e Raul Barreto, do grupo Parlapatões. A Aula Espetáculo é uma demonstração do processo de trabalho dos Parlapatões. Seu objetivo é revelar o enfoque que o grupo dá à utilização das técnicas circenses e dos elementos do teatro de rua para a elaboração de seus espetáculos. Apresentam alguns trechos de espetáculos do grupo e, partir deles, demonstram os métodos de ensaio. Em seguida, fazem o levantamento das questões teóricas que fundamentam a linha de trabalho do grupo. A classificação é 16 anos.

No dia 22, é a vez da oficina “Diálogos entre dois espaços: primeiro ocupe, depois se vire”, com Rodrigo Mercadante e Dinho Lima Flor, da Cia do Tijolo. A oficina será das 14h às 17h e das 18h às 21h no Teatro Prosa do Sesc Horto. Com classificação indicativa 18 anos, a oficina tem como objetivo desenvolver um trabalho expressivo que parta da relação com o espaço dentro da sala de trabalho e o espaço externo, que compreenda a rua e a própria cidade com suas características e singularidades.

Espetáculos - No domingo, 21 de maio, os Parlapatões, de São Paulo, apresentam “Os Mequetrefe”. Quatro palhaços que, não por acaso, se chamam Dias, vivem a jornada de um longo e divertido dia. Do despertar à hora de ir dormir, revelam como a desconstrução da lógica cotidiana pode abrir espaço para outras maneiras de encarar a vida. Vivendo situações bem comuns esses cidadãos nada comuns provocam uma série de confusões tão hilárias quanto poéticas. Da maneira como acordam, passando pelo jeito como se vestem para ir trabalhar, eles encaram essa aventura através do dia de maneira cômica. Depois de acordar, os Dias pegam o ônibus, que irá se transformar em tudo que pode levar gente, seja navio ou trem, para simplesmente irem ao trabalho, e assim manipulam objetos de cena de maneira lúdica, sempre carregados de um humor provocativo.

Terça-feira, 23, a Cia do Tijolo, também de São Paulo, estreia “Ledores no Breu”. Inspirado no pensamento e na prática do educador Paulo Freire e nas obras do poeta Zé da Luz e do ficcionista Guimarães Rosa, o espetáculo trata das relações entre o homem da leitura, das letras e do mundo ao seu redor. Ledores no Breu traz histórias que acompanham tantos leitores na escuridão e analfabetos em pleno século XXI, seres que percorrem distâncias para elucidar suas dúvidas, seus erros e seus crimes.

Um homem que por não poder ler as letras comete um crime contra seu amor e contra si mesmo; outro homem que desperta para as artimanhas e dubiedades da palavra ou alguém que reinventa o afeto a partir das letras que formam um nome. Personagens que a partir de suas relações com as letras e as palavras têm suas vidas profundamente transformadas.

Serviço – As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser realizadas no Sesc Morada dos Baís. Confira a programação completa aqui. O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na Rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms





Veja Também

Comentários