Palco desaba e fere seis durante show de Luan Santana em Catanduva (SP)

Uma parte do palco em que o cantor Luan Santana se apresentaria desabou e deixou seis pessoas levemente feridas na madrugada deste domingo, 23, em Catanduva, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta da 1h, minutos antes de o cantor subir ao palco.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam os feridos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e para o Hospital Padre Albino, em Catanduva. As vítimas foram atendidas e liberadas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 pessoas estavam na estrutura que desabou - um setor elevado para fãs na parte posterior do palco. As seis vítimas tiveram escoriações durante a queda ou se feriram ao serem atingidas por partes da estrutura.

O cantor era uma das atrações do Catanduva Rodeo Festival 2017, promovido pelo Clube de Rodeio "Os Bravos", organização particular. Por volta das 3h30, a apresentação do cantor foi liberada pelos técnicos e bombeiros, mas apenas na parte da frente do palco. Durante a apresentação, em formato acústico, Luan Santana pediu desculpas pelo acontecido e afirmou que ninguém tinha se ferido com gravidade.

De acordo com Claudio Romagnoli, organizador do evento, a chuva que atingiu a cidade no dia do show pode ter contribuído para o acidente. O solo estava molhado, e as bases de sustentação do camarote podem ter cedido. Segundo ele, a estrutura foi vistoriada e aprovada pelo engenheiro responsável. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.

Outro caso

Em março deste ano, uma ala de camarotes desabou durante o show da dupla sertaneja Fiduma & Jeca, na 24ª Festa do Peão de Boiadeiro de Arandu, também no interior de São Paulo. Ao menos 27 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave. O show foi encerrado. A estrutura estaria com excesso de lotação, mas o inquérito que apura as causas do acidente ainda não foi concluído.

