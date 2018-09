Palco desaba e deixa 11 feridos durante evento infantil em Santo André (SP)

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas após o palco de um evento infantil desabar no centro de Santo André, no ABC Paulista, na tarde deste domingo, 23. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), informações preliminares indicam que o acidente ocorreu em uma casa de eventos na rua Gestrudes de Lima, no centro da cidade, durante um show de talentos infantil. Onze pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a pasta, o evento contava com a participação de várias crianças, mas ainda não é possível saber se alguma delas está entre as vítimas.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam no local.