Palácio anuncia que príncipe William e Kate esperam terceiro filho

O príncipe William e a mulher dele, a Duquesa de Cambridge, esperam um terceiro filho, anunciou o Palácio de Kensington nesta segunda-feira. O palácio fez o anúncio de que a duquesa Kate não se sentia bem o suficiente para participar de um evento mais tarde. Como em suas duas gestações anteriores, ela sofre com fortes enjoos matinais.

"A rainha e os membros das duas famílias estão maravilhados com a notícia", disse o palácio em comunicado. William e Kate, ambos com 35 anos, têm dois filhos: o príncipe George, de 4 anos, e a princesa Charlotte, de 2. Nesta quinta-feira, George deve ir à escola pela primeira vez.

Não há detalhes ainda sobre quando pode nascer o terceiro filho do casal, mas já há apostas sobre qual pode ser o nome da criança. Uma aposta popular era Diana, mãe falecida do príncipe William. Fonte: Associated Press.

