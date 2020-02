Países pressionam Irã por mais cooperação em investigação sobre queda de avião

Diplomatas de países que perderam cidadãos quando o Irã derrubou um avião ucraniano pressionaram o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, neste sábado por mais cooperação de Teerã na investigação e outras questões.

Em meio a intensas tensões com os Estados Unidos, o Irã disse que acidentalmente abateu a aeronave no dia 8 de janeiro depois de confundi-la com um ataque de míssil. Todas as 176 pessoas a bordo do avião da Ucrânia International Airlines morreram.

As vítimas incluíram 57 cidadãos canadenses e 11 ucranianos, 17 pessoas da Suécia, quatro afegãos e quatro cidadãos britânicos, além de iranianos.

O Irã não entregou as caixas-pretas nem se comprometeu com indenização às famílias das vítimas. Diplomatas pressionaram Zarif por ação em uma reunião durante a Conferência de Segurança de Munique, disse o ministro das Relações Exteriores do Canadá, François-Philippe Champagne.

"Em nome das nações angustiantes desta tragédia, dissemos ao ministro Zarif que o Irã deve tomar medidas para resolver muitas questões de fato e de direito", disse Champagne a repórteres.

"Pressionamos o Irã pela necessidade de uma política completa, transparente e credível

investigação em total conformidade com a Convenção sobre Aviação Civil. Isso significa permitir que as caixas pretas sejam transferidas para uma instalação com a capacidade de baixar e analisar adequadamente seu conteúdo", disse ele.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadym Prystaiko, disse que enfatizou a necessidade de uma ação rápida no caso. "Estamos falando de semanas e não de anos", disse.

