Países do Mercosul repudiam ataque terrorista em Barcelona

Os países membros do Mercosul repudiaram “com veemência” o atentado terrorista que matou 13 pessoas e deixou mais de 100 feridas hoje (17) em Barcelona, na Espanha.

Em nota divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que ocupa a presidência temporário do bloco, os países-membros expressaram condolências aos familiares das vítimas.

“O Mercosul manifesta sua condenação categórica a qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação, e expressa, em nome dos povos de nossos países, condolências às famílias das vítimas, com votos de pronta recuperação aos feridos”, diz trecho da nota.

Em homenagem às vítimas do ataque, o Palácio do Planalto, sedo do governo brasileiro, iluminou o prédio com as cores da Espanha. Mais cedo, o presidente Michel Temer usou as redes sociais para manifestar solidariedade às famílias das vítimas.

De acordo com as autoridades espanholas, pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando uma van atropelou pedestres em uma das principais zonas turísticas de Barcelona, as Ramblas.

