Países do Golfo decidem abortar planos de sanções mais duras contra o Catar

Quatro estados árabes que cortaram os laços com o Catar decidiram não adotar sanções mais duras contra o vizinho do Golfo Pérsico.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein se encontraram na capital do Bahrein, Manama, neste domingo, para discutir a crise que dura quase oito semanas.

Os quatro países reduziram os laços diplomáticos e as ligações de transporte com o Catar no início de junho, acusando-o de apoiar os extremistas e interferir nos assuntos de outros Estados árabes. O governo do Catar nega as acusações e fala em motivações políticas.

Os ministros estrangeiros do quarteto realizaram uma conferência de imprensa conjunta em Manama dizendo que os países continuarão a manter as medidas atuais contra o Catar, mas que estão abertos ao diálogo com o vizinho, se o Catar demonstrar intenção de alterar suas atuais políticas. Fonte: Associated Press.

