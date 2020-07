Países com abordagem fragmentária contra covid têm caminho longo e duro, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou nesta quarta-feira, 1º de julho, a importância de que os países adotem uma abordagem abrangente contra a pandemia da covid-19, com todos os instrumentos disponíveis e que já se mostraram eficientes contra a doença. "Nos preocupa que alguns países não usaram todos os instrumentos à disposição deles e adotaram uma abordagem fragmentada. Esses países têm um caminho longo e duro à frente", alertou, durante entrevista coletiva da entidade.

Ghebreyesus disse que já foram reportados à entidade mais de 10,3 milhões de casos da covid-19, com mais de 506 mil mortes.

Além disso, lembrou que ao longo da última semana houve mais de 160 mil novos casos da doença em cada um dos dias. "Sessenta por cento dos casos até agora foram registrados apenas no último mês", afirmou sobre a gravidade do quadro atual.

O diretor-geral voltou a enfatizar a importância de que todas as medidas sejam seguidas para lutar contra o vírus: encontrar casos; isolá-los; testar e cuidar dos doentes; rastrear contatos e fazer com que estes também passem por um período de isolamento; equipar e treinar os trabalhadores do setor de saúde; educar e dar responsabilidade às comunidades para proteger a todos. "Não apenas testar. Não fazer apenas o distanciamento físico. Não fazer apenas o rastreamento de contatos. Façam tudo isso", defendeu.