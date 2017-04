País terá ação especial para menores infratores

O Judiciário e a sociedade civil criarão neste ano a primeira Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) voltada para menores infratores, disse ontem em Washington a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Antunes Rocha. No trabalho com adultos, essas instituições chegaram a reduzir o índice de reincidência dos ex-detentos a menos de 3%, ressaltou a ministra. As Apacs são entidades privadas que atuam como auxiliares dos Poderes Judiciário e Executivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

