País registra 1.280 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 59.594, diz Saúde

O País registrou 1.280 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados divulgados nesta terça, 30, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos pela doença no Brasil chega a 59.594.

Em um dia, foram contabilizados 33.846 novos casos de covid-19, elevando o número total de confirmações no País para 1.402.041. Desse total, segundo o Ministério da Saúde, 790.040 (56,3%) correspondem a pessoas que se recuperaram da infecção.

São Paulo é o Estado com maior número de casos, 281.380, segundo dados desta terça-feira, e 14.763 mortes. O Rio de Janeiro tem 112.611 confirmações da doença e hoje superou a marca de 10 mil óbitos, chegando a um total de 10.080. O Ceará tem 108.699 casos do novo coronavírus, com 6.146 mortes.