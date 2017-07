Pais liberam corpo do bebê Arthur, baleado dentro da barriga da mãe no Rio

O corpo do bebê Arthur Cosme de Melo, atingido por uma bala perdida quando ainda estava dentro da barriga da mãe, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) do Rio, por volta das 11h desta segunda-feira, dia 31.

Os pais de Arthur, Claudineia e Clebson Melo, estiveram no local, na Leopoldina, zona norte do Rio, para levar documentos e retirar a certidão de óbito do bebê. Muito abalados, eles ficaram por cerca de meia hora no local e não quiseram falar com a imprensa.

Arthur foi baleado no dia 30 de junho, em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, e desde então estava internado. Ele morreu às 14h05 deste domingo, 30, em decorrência de uma hemorragia digestiva, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Arthur sofreu a hemorragia às 5h30 e seu quadro clínico se agravou nas horas seguintes, levando à morte durante a tarde.

Investigações

A polícia ainda não descobriu o autor do tiro que atingiu a mulher e o bebê. O caso é investigado pela 59º DP em Duque de Caxias. Policiais militares contaram que estavam saindo da favela do Lixão quando foram atacados a tiros por criminosos - e afirmam não ter revidado.

