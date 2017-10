Pais criam guias de onde curtir com filhos em São Paulo

Sair com os filhos requer organização dos pais, que precisam colocar itens básicos da rotina da criança e estar preparados para se deparar com ambientes que não são kids friendly - onde as crianças são bem-vindas. Seja por falta de trocadores nos banheiros ou de programação que contemple todas as faixas etárias, alguns lugares não funcionam para a família inteira.

Para poupar os paulistanos do trabalho de garimpar espaços para aproveitar com os filhos, pais estão criando páginas dedicadas a indicação de passeios, restaurantes, teatros e centros culturais que podem ser divertidos para crianças e adultos.

Fundadora do Guia Bora.aí, parceiro do jornal O Estado de S. Paulo, Lina Brochman, de 37 anos, diz que a busca e a divulgação de ambientes familiares é uma tendência. "Percebo um movimento e uma mudança cultural. São Paulo é diferenciada, porque tem essa coisa de consumir cultura e ocupar os espaços públicos. Mas todo lugar tem criança e uma preocupação com esse público."

Lina, que faz o trabalho de buscar e divulgar eventos para a família há cinco anos, afirma que os locais têm buscado oferecer experiências agradáveis para toda a família. O guia tem até oferecido consultoria para alguns estabelecimentos.

"Um ambiente familiar tem de pensar em todas as idades. Qualquer restaurante ou museu deveria ter um banheiro familiar com um trocador e não só no banheiro feminino. Os eventos infantis têm de proporcionar opções para pais e cuidadores", diz Lina.

A reportagem ouviu responsáveis por páginas que criam esses guias. Um dos exemplos é o Passeios Kids (passeioskids.com), que divulga roteiros no Facebook, Instagram e YouTube. A página foi criada em julho de 2016 pela jornalista Tatiane Dantas, de 38 anos, e a fisioterapeuta Camila Zanellatto, que se conheceram pela amizade entre as filhas, Luiza e Júlia, de 3 anos. Uma das indicações é o Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo. "São muitas atrações musicais e teatrais por mês, por isso vale ficar atento à agenda", indicam elas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço

Sesc Pompeia

Endereço: Rua Clélia, 93, Pompeia

Telefone: (11) 3871-7700

Funcionamento: Terça a sábado, das

9 horas às 22 horas; domingos e feriados, das 9 horas às 20 horas

Dicas

Guia Baby Friendly

Por Clarissa Viani, de 35 anos, e Mariana Campello, de 32

Terra de Brincar

O espaço reúne várias opções para o brincar livre. Tem casa na árvore, tanque de areia, brinquedos diversos e muito espaço. Além disso, possui uma área baby exclusiva para as crianças menores de 2 anos. Uma vez por mês, abre às sextas das 19 horas às 22 horas, quando monitores realizam atividades com os pequenos no espaço, oferecendo aos pais um "vale night". Menores de 2 anos devem estar acompanhados.

Serviço

Rua Guaraiúva, 1.527, Cidade Monções

Telefone: (11) 3774-9010

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 18h Preço: R$ 40 por hora de brincadeira e há pacotes, entre eles o mensalista, que custa a partir de R$ 25 a hora

Malu Brigadeiro

Uma doceira charmosa com paredes pintadas em tinta-lousa, espaço para circulação com carrinhos, cadeirão e trocador, além de uma equipe completamente receptiva e atenta.

Serviço

Endereço: Rua Campo Grande, 464, Vila Leopoldina

Telefone: (11) 2594-7880

Funcionamento: o local está aberto de segunda-feira a sábado, das 11h30 às 18 horas

As aventuras de Luquinhas

Mariana Buffe Savino, de 35 anos

Instituto Tomie Ohtake

Os pais nem imaginam que um museu incrível como esse tem também um projeto especialmente dedicado aos bebês de até 18 meses. O Projeto No Colo é um convite a pais e bebês para visitar uma exposição em cartaz e interagir com ela do ponto de vista dos bebês. Eles montam estações em cada uma das obras, trazendo-a para mais perto da realidade da criança. Já fomos umas quatro vezes com Lucas (filho de 2 anos). Após a visita à exposição, sempre tem uma oficina ao final, com algo que remeta à mostra. Experiência única para pais e filhos, sem dúvida! Ah, e é gratuita.

Serviço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, Pinheiros

Telefone: (11) 2245-1900

Terça a domingo das 11h às 20h

A programação do projeto é divulgada no site e no Facebook do instituto e é necessário se inscrever com antecedência.

Dança Materna

Foi lá que fiz minhas melhores amigas pós-maternidade. A dança exercita o corpo, a mente, a alma, o coração. Tem modalidade para gestante, mães com bebês de colo, mães com bebês andantes e casais com seus bebes também! A fundadora Tatiana Tardioli é de uma sensibilidade ímpar. Nesse projeto lindo ela tem como objetivo, junto de outras professoras formadas, resgatar as mães enclausuradas e sozinhas naquele início de maternidade. A dança me tirou da frente da TV. Era o melhor momento da minha semana. Já fui com meu marido também e foi um encontro lindo entre nós três. Eu indico muito para todas as mulheres na licença maternidade. Amplia nossa rede e, muitas vezes, é lá que se cria a famosa "rede de apoio". Projeto que amamos de paixão!

Serviço

Informações sobre projeto e programação semanal no site: www.dancamaterna.com.br

Guia fora da casinha

Por Luísa Alves, de 34 anos, e Daniel Rotatori

Itaú Cultural

Muitos museus e espaço de cultura têm se destacado com um trabalho genuíno de olhar para o público infantil. O Itaú Cultural oferece o Fim de Semana em Família, sempre com oficinas e espetáculos de muita qualidade e conteúdo artístico. Temas como inclusão, gênero, identidade e aceitação das diferenças são abordados de forma leve nessas programações. Além disso, o prédio tem acessibilidade para bebês com fraldário (super bonito por sinal) em ambiente neutro. Fora a localização do prédio, na Paulista, que pode ser curtida livremente aos domingos.

Serviço

Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Funcionamento: Aos fins de semana, com atrações às 14h e às 16h. Para a programação das 14h, a retirada de ingressos começa às 13h30. Para o espetáculo das 16h, ingressos podem ser retirados a partir das 14h.

Espaço de Leitura do Parque da Água Branca

Um lugar onde a literatura infantil é trazida à criança de forma quase que mágica. No meio de um parque, casinhas coloridas, cheias de livros infantis atraem os olhares curiosos e o imaginário da criança. São realizados contações de histórias, espetáculos, oficinas e saraus aos finais de semana, além de troca de livros. Há também mesas para leitura de livros, jornais e revistas para os adultos. Assim, todo mundo se diverte em um lugar gostoso de passar o dia. Também possui rampas, fraldário nos banheiros e uma casinha do espaço dedicada aos bebês, com livros próprios para eles.

Serviço

Avenida Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca. De terça a domingo, das 9h às 17h

Atrações: Aos sábados, são realizadas oficinas culturais, apresentações musicais, teatrais e circenses. Aos domingos, contação de histórias e saraus. Gratuito

Criança 4fun

Por Thaís Gervasio, de 38 anos

Pet Zoo

Fazendinha localizada em Cotia, a 40 minutos de distância de São Paulo. O Zoo é uma experiência incrível para crianças! Elas podem alimentar quase todos os animais, além de pegar no colo e fazer carinho em filhotes. Durante todo o percurso, monitores muito qualificados e gentis acompanham os visitantes, explicando sobre os animais e ajudando com o contato. Há um restaurante de comida caseira delicioso e todo o local é apropriado para crianças de todas as idades. Para os maiores, ainda tem uma enorme tirolesa, guerra de bexigas dágua, entre outras brincadeiras com monitores.

Serviço

Estrada de Caucaia do Alto, 4.101, Cotia

Telefone: (11) 4158-1664 / 4158-4473

Sábados, domingos e feriados das 10h às 17h. Ingressos: R$ 45 por adulto e R$ 45 por criança de 2 a 12 anos. Menores de 2 anos e maiores de 60 anos não pagam.

Teatro BTC

Um teatro recém-inaugurado e preparado para receber peças infantis. As peças são bem produzidas e a qualidade dos atores, cenário e figurinos é ótima. Tudo apropriado para os pequenos. Conta também com pacotes de peça mais café da manhã com os personagens (as crianças amam!). Também tem um cantinho para de troca de livros infantis.

Serviço

Rua Santa Cruz, 2.105, Vila Mariana

Telefone: (11) 2389-2624

Quinta, das 14h às 19h; sexta, das 14h às 21h; sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 18h (horários da bilheteria)

