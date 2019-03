Pai de Marielle diz que somente agora 'a ficha caiu'

O pai da vereadora assassinada Marielle Franco, Antonio Francisco Neto, afirmou na manhã desta quinta-feira, 14,, na igreja da Candelária, no centro do Rio, que somente agora, um ano depois do crime, "a ficha caiu". Antonio Neto afirmou que, ao longo desses 365 dias, vinha se mantendo forte. "Hoje minha fortaleza ruiu", afirmou ele, ao chegar na igreja onde será celebrada, pela manhã, uma missa pelas almas de Marielle e Anderson Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora do PSOL.