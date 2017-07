'Pague minha fatura', pede em carta homem que matou ex-mulher e se matou em SP

O aposentado Benedito de Oliveira, de 61 anos, invadiu a casa da ex-mulher Ângela Maria Cardoso da Silva de Oliveira, de 49, a matou com dois tiros e se matou em seguida, usando a mesma arma, na tarde de quinta-feira, 20, em São Roque, interior de São Paulo. Em uma carta escrita à mão, encontrada no local, ele pede desculpas aos filhos pelo ato e pede que paguem suas contas. "Aqui tudo se acaba. Pague minha fatura e dê baixa no cartão, se não vira uma bola de neve. Perde a casa, pois está no meu nome", escreveu na mensagem, contendo erros de escrita.

A tragédia aconteceu no Bairro Guaçu, onde morava a mulher. Os corpos foram encontrados pela Polícia Militar depois que vizinhos ouviram uma discussão seguida de tiros. Depois do primeiro disparo, a mulher gritou por socorro. Uma filha que estava em um imóvel dos fundos teria presenciado o crime e correu para a rua, pedindo ajuda.

Ambos ainda foi levado para a Santa Casa da cidade, mas já chegaram mortos. Benedito e Ângela ficaram casados durante 28 anos e estavam em processo de separação.

