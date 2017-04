Página 'Baleia rosa' propõe desafios para combater jogo da 'Baleia azul'

Em resposta ao jogo Baleia Azul, que desafia jovens a fazerem coisas que o levarão a morte, uma página no Facebook propõe 50 desafios da baleia rosa para valorização da vida. A página Baleia Rosa, criada no último dia 13, já conta com mais de 80 mil curtidas.

Os desafios da Baleia Rosa são do bem, e visam melhorar a qualidade de vida das pessoas: “escreva na pele de alguém o quanto você a ama”, “poste uma foto usando a roupa que te faz sentir bem” e “faça carinho em alguém”.

E esta corrente do bem que os desafios da baleia rosa está propondo dão certo, os jogadores tiram fotos e postam nos comentários para provar que cumpriram as missões.

Os administradores entraram em contato com uma psicóloga para ajudar a responder os casos mais sérios. Eles também enviam o número do Centro de Valorização da Vida (CVV) para quem está buscando ajuda.

“Eu fiquei muito impressionada quando soube dos desafios da baleia rosa. Eu e um amigo decidimos então criar essas atividades que fossem positivas, que ajudassem na autoestima das pessoas. A gente queria incentivar as pessoas a fazerem bem para outras”, disse a idealizadora dos desafios da Baleia Rosa, uma publicitária de 30 anos que prefere se manter anônima.

— Estamos alertando as crianças para não entrarem nesses tipos de grupo, é muito perigoso. Também estamos procurando um caminho profissional porque estamos falando com pessoas que estão passando por situações muito difíceis e queremos arrumar uma forma de ajudar. O nosso pensamento é continuar recebendo mensagens e ajudando como der.

— A gente quer espalhar cada vez mais, o resultado já foi tão positivo. A nossa ideia é continuar espalhando o bem e mensagens positivas.

Desafios da Baleia Rosa

O jogo terá 50 desafios da baleia rosa, um por dia, e na data deste post, o último desafio era o de número 23. Confira abaixo os desafios da baleia rosa já lançados:

1 - Com uma canetinha, escreva na pele de alguém o quanto você o ama;

2 - Desenhe com uma canetinha uma baleia rosa com uma frase ou palavra motivadora e poste em suas redes sociais;

3 - Se você está pronto para a próxima fase, escreva sim nos comentários. Se não, vá até o espelho mais próximo e elogie-se por 5 minutos;

4 - Converse com alguém que você não fala á muito tempo;

5 - Escreva na sua timeline ou poste uma foto com a frase “Eu sou linda(o)” #BaleiaRosa;

6 - Pense na situação que te deixou mais feliz na sua vida. Pensou? Agora aproveite essa lembrança;

7 - Desenhe com canetinha o seu sonho, o que parecer mais impossível. Agora faça de tudo para realizá-lo;

8 - Desenhar uma Baleia Rosa numa batalha de travesseiros e poste na sua timeline;

9 - Poste uma foto usando a roupa que te faz sentir bem;

10 - Crie uma playlist que te deixa animado e troque com seus amigos;

11 - Use as mãos para fazer carinho em alguém;

12 - Faça algo generoso, faça alguém sorrir;

13 - Escreva a maior quantidade de “Baleia Rosa” em 22 segundos, não vale trapacear;

14 - Escreva a maior quantidade de “Baleia Rosa” ao contrário, em 22 segundos;

15 - Faça um novo amigo;





16 - Agora é hora de você nos ajudar. Repasse esse jogo para mais 3 pessoas;

17 - Missão secreta. Se você chegou até aqui, nos envie um inbox no Facebook e seu mentor irá lhe enviar a sua missão;

18 - Poste e fale em vários momentos do dia “Baleia Rosa” mas não explique o porquê até as 16h20 de amanhã;

19 - Aproveite esse momento e ligue para seus avós. Eles vão adorar a surpresa;

20 - Passe um dia sem usar palavras negativas;





21 - Peça desculpas ou perdoe alguém. Desbloquear aquele amigo das redes sociais também vale;

22 - Escreva uma carta para você do futuro e guarde, só abra daqui 10 anos;

23 - Olhe no espelho e agradeça por tudo que você tem na vida;

BALEIA AZUL - Jogo da Morte

O jogo "Baleia Azul" começou na Rússia e consiste em incitar os participantes, geralmente em grupos secretos no Facebook, a completar 50 desafios, que conduzem lentamente à morte.

Ao entrar no grupo, o jogador recebe tarefas do administrador, que envia as mensagens normalmente às 4h20. No começo, as determinações são mais simples: desenhar uma baleia em uma folha, passar a noite em claro ouvindo música triste ou vendo filme de terror.

Depois, elas vão ficando mais perigosas: os participantes são ordenados a tatuar uma baleia no braço com uma faca ou uma lâmina de barbear.

O jovem que decidir deixar o jogo antes de concluir os 50 desafios é impedido pelo curador - administrador -, que ameaça os participantes. Essa intimidação ocorre da seguinte forma: o responsável pelo grupo mostra o endereço residencial do participante e de seus familiares e declara que se ele sair do grupo, todos serão mortos.

Na Rússia, mais de 100 mortes podem ter relação com desafio da 'Baleia Azul'. No Brasil, três participantes já foram vítimas do desafio.

