Pagamento de assistentes educacionais sai junto com a folha de outubro

Os assistentes educacionais dos Centros de Educação Infantil, que foram selecionados por Processo Seletivo Simplificado e ainda não tiveram seus salários pagos, vão receber os valores junto aos dos demais servidores no dia 6 de outubro.

De acordo com o secretário-adjunto da Seges, Igor Peixoto, todos os valores pendentes serão pagos na data. “Isso ocorreu com parte desses servidores, agora eles não receber o retroativo e tudo que lhe és de direito”, afirmou.

O impasse ocorreu devido ao cadastramento dos servidores que foi realizado a medida do encaminhamento da documentação ao setor de Recursos Humanos, observando o cronograma de execução da folha de pagamento do mês de agosto/2017, que teve fechamento em 14 de agosto. Na data haviam sido incluídas 1.286 pastas funcionais com a documentação completa.

Desta forma, o pagamento do salário em atraso dos 1.241 servidores será creditado juntamente com o pagamento normal dos servidores.

