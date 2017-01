Padrasto é preso suspeito de assassinar enteado de 3 anos em Porto Alegre

Um homem de 29 anos é investigado por suspeita de assassinar seu enteado, de 3 anos, na manhã do domingo, 15, em Porto Alegre. Paulo Roberto dos Santos Pereira, padrasto de Davi Daniel Rosa Rospide da Silva, foi preso no Hospital Presidente Vargas, onde procurou atendimento de emergência para a criança.

Pereira levou o menino até a instituição, dizendo que notou que a criança estava sofrendo convulsões enquanto dormia em casa, no bairro Mário Quintana, zona norte da cidade.

O desempregado, que namora há três meses a mãe do garoto, estava sozinho com a criança. A mãe do menino estava trabalhando no momento do ocorrido.

No hospital, os médicos constataram ferimentos no crânio e marcas de esganadura em Davi. Eles comunicaram à polícia, que prendeu Pereira.

Em depoimento, ele negou que tenha agredido o menino. Disse apenas que foi acordar o garoto e o viu tendo convulsões. O padrasto, então, teria pedido ajuda a vizinhos, que levaram os dois ao hospital.

A mãe da criança, cuja identidade não foi revelada, prestou depoimento. Ela negou qualquer agressão anterior ou ato hostil do namorado ao filho. Pereira possui antecedentes por tentativa de homicídio contra um namorado de sua ex-mulher.

