Pacote de obras do Governo em Corumbá leva desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida

O governador Reinaldo Azambuja assinou na manhã desta quarta-feira (20), em Corumbá, a ordem de serviço para o recapeamento em 102 quadras no município, obra que contará com investimentos de R$ 11 milhões.

As intervenções estão incluídas no pacote de R$ 80 milhões em infraestrutura urbana que inclui recursos do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata (Fonplata) e contrapartida do Governo do Estado e Prefeitura.

“É uma alegria para nós às vésperas do Natal podermos trazer a Corumbá o início das obras pactuadas”, afirmou o governador. Na última visita à cidade – nas comemorações de aniversário do município em setembro -, ele havia anunciado o pacote de investimentos e assinado autorização para licitação da obra, que agora teve autorizado seu início.

“Temos muitos outros projetos pactuados com Corumbá. O grande legado que nós vamos deixar dos sonhos que o Ruiter Cunha [ex-prefeito, in memorian] tinha é cumprir tudo aquilo que a gente prometeu”, destacou o governador.

Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, agradeceu a parceria do Governo de MS. “Depois que perdemos o Ruiter, procurei o governador e ele me disse para ficar tranquilo que daríamos continuidade em todos os projetos porque tem um compromisso com o povo de Corumbá”, lembrou.





O prefeito comentou ainda a necessidade de recapeamento em diversas vias por se tratar de pavimentação muito antiga. “Já está finalizando o tempo de vida do asfalto”, contou.

As 102 quadras que serão contempladas pelo recapeamento estão situadas nas vias: João Bosco da Mota, Rio Grande do Norte, Marechal Deodoro, Pernambuco, Edu Rocha, Luiz Feitosa Rodrigues, Dom Pedro II, Major Gama, São Paulo, 15 de Novembro, 13 de Junho, Cuiabá, Gabriel Vandoni de Barros, Delamare, Alan Kardec, Marechal Floriano, Oriental, Cáceres, Sargento Aquino, Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu e avenidas General Rondon e Rui Barbosa.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel lembrou que no início da gestão estadual foram elencadas as prioridades de Corumbá, assim como em Ladário e nos outros 77 municípios. “E foi dessa maneira que se construiu um plano de trabalho e que apesar de toda a crise resultou em uma série de medidas de ordem estruturante para atingir os objetivos. E foi assim na saúde, na segurança pública, na habitação e na infraestrutura”, disse o secretário.

No município, a gestão estadual já investiu quase R$ 76 milhões nos últimos três anos para ampliação da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto, colocando fim às interrupções no fornecimento que eram constantes há décadas. Na área da Saúde, o governador irá assinar no início do ano convênio para repasse de R$ 11 milhões que serão usados na reestruturação da Santa Casa.

Primeira reforma em 48 anos

Foi assinada também hoje pelo governador a ordem de serviço para reforma da EE Júlia Gonçalves Passarinho, que terá investimentos estaduais de R$ 1,4 milhão. Fundada em 1969, a reforma será a primeira melhoria recebida pelo prédio que atualmente se encontra desgastado, contou a diretora Rosângela do Carmo Leite.

“Essa reforma é muito importante porque nos tornamos Escola de Autoria em tempo integral, então, os alunos precisam de uma infraestrutura melhorada, porque eles ficam o dia inteiro, chegam às 7h e vão embora às 17h”, afirmou, destacando que as melhorias no prédio irão contribuir para a aprendizagem.