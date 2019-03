Pacote de obras de R$ 169 milhões contempla recapeamento da avenida Bandeirantes

Investimentos de Governo e Prefeitura vão melhorar mobilidade e evitar alagamentos

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira (20.3) três convênios com o prefeito Marquinhos Trad da 2ª etapa do “Juntos por Campo Grande”. Serão investidos R$ 169 milhões em infraestrutura para a Capital, incluindo o recapeamento da avenida Bandeirantes, que já está licitado, entre outros projetos de drenagem e mobilidade urbana.

Os recursos são do Município de Campo Grande, por meio de financiamento com o Governo Federal, e do Governo do Estado. Reinaldo Azambuja explicou que ruas e avenidas de Campo Grande precisam de investimento porque sofreram com a ação do tempo.

“Bairros que hoje só têm ruas de terra, terão asfalto novo e drenagem. Em avenidas e ruas importantes – Bandeirantes, Bahia, Calógeras – o asfalto envelheceu. Vamos revitalizar, recuperar e recapear. Então, você vai melhorando a infraestrutura da cidade. Isso é uma parceria importante que o Governo está construindo com Campo Grande, mas também com as outras 78 cidades do Estado”, disse o governador.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da parceria e da recuperação de ligações importantes entre o centro e os bairros, em especial a avenida Bandeirantes: “Sem a ajuda do Governo do Estado nós não teríamos condições de iniciar essas obras”, ressaltou Marquinhos. O Governo do Estado repassará R$ 15 milhões de contrapartida. São R$ 9,6 milhões para o PAC Pavimentação, R$ 2,2 milhões para Revitalização e controle de enchente do Córrego Anhanduí e R$ 3 milhões do PAC II – Mobilidade Urbana.

Com a parceria do Estado, já estão sendo asfaltadas ruas dos bairros Nova Lima, Atlântico Sul, São Francisco, Bellinate, Jardim Seminário, Mata do Jacinto, Sírio Libanês, Vila Nasser, Jardim Anache e José Tavares. Os investimentos em pavimentação ultrapassam a marca de R$ 60 milhões. O convênio também contempla pavimentação, drenagem e recapeamento nos bairros Jardim Anache, Santa Luzia, Jardim Belinatti.

Receberão recapeamento, pavimentação, construção de calçada e sinalização ainda os complexos José Tavares, Atlântico Sul, Seminário, Mata do Jacinto e Altos do São Francisco. Os investimentos também vão facilitar o acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com a conclusão da rua Marechal Câmara.

A parceria contempla ainda recapeamento e implantação de corredores de transporte coletivo em grandes avenidas da Capital: Calógeras, da Mato Grosso até a Eduardo Elias Zahran; Gury Marques, da avenida Interlagos até o Terminal Guaicurus; e Rua Bahia, entre a Afonso Pena e Coronel Antonino.

O pacote conta com recapeamento das ruas Tenente Lira e do Seminário, conclusão do recapeamento nas avenidas Tamandaré (a partir do cruzamento com a Avenida Júlio de Castilho) e Euler de Azevedo (trecho Tamandaré/Ernesto Geisel), travessia da drenagem na Avenida Cônsul Assaf Trad, eliminando os alagamentos no trecho próximo ao terminal Nova Bahia; pavimentação da rua lateral da Cônsul Assaf Trad (a partir do Corredor da Nova Lima) e recapeamento de mais um trecho da Cônsul Assaf Trad, até o Atacadão, além de obras de controle de erosão no Parque Sóter.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação. Fotos: Chico Ribeiro